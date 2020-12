Uno studente di medicina si sta pagando gli studi vendendo le carte da gioco dei Pokémon (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Gotta catch’em all”, bisogna prenderli tutti, è lo slogan storico dei Pokémon, franchise che a partire dal 1996 è nato nei videogiochi per poi espandersi in serie animate, film, fumetti e una valanga di merchandising. L’obiettivo di collezionare tutte le creature simili ad animali fantastici è stato tradotto anche in una serie di carte da gioco collezionabili, che alla fine degli anni Novanta sono diventate oggetto di culto e ancora oggi richiamano stuoli di appassionati, con tanto di tornei e fitto commercio di numeri rari. Ai 101 Pokémon iniziali nel corso degli anni se ne sono aggiunti molti altri, arrivando a un totale di circa 900 esemplari. E anche il settore delle carte è diventato sempre più complesso e, per certi versi, redditizio. Lo sa bene Caleb King, un ragazzo iscritto all’università ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Gotta catch’em all”, bisogna prenderli tutti, è lo slogan storico dei, franchise che a partire dal 1996 è nato nei videogiochi per poi espandersi in serie animate, film, fumetti e una valanga di merchandising. L’obiettivo di collezionare tutte le creature simili ad animali fantastici è stato tradotto anche in una serie didacollezionabili, che alla fine degli anni Novanta sono diventate oggetto di culto e ancora oggi richiamano stuoli di appassionati, con tanto di tornei e fitto commercio di numeri rari. Ai 101iniziali nel corso degli anni se ne sono aggiunti molti altri, arrivando a un totale di circa 900 esemplari. E anche il settore delleè diventato sempre più complesso e, per certi versi, redditizio. Lo sa bene Caleb King, un ragazzo iscritto all’università ...

“Un intervento finanziario che la Regione Basilicata metta in campo al fine di avviare uno screening di massa per tutte le scuole lucane e garantire una maggiore sicurezza in vista della ripresa dell’ ...

Usa: studente vende 80mila dollari di carte Pokémon per pagarsi la scuola di medicina

Un giovane dell'Università della Georgia del Nord mette in vendita la sua collezione con l'intento di sostenere le rette universitarie e diventare un chirurgo ortopedico ...

