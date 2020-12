Una vita torna il 2 gennaio e raddoppia: Marcia si salverà? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una vita tornerà in onda il 2 gennaio 2021. Anche la soap spagnola si prende una pausa. Mediaset dà due giorni di riposo a Beautiful e a Una vita che tornerà quindi in onda sabato. Con una lieta notizia per tutti i fan di Acacias 38. Sabato infatti vedremo ben due episodi lunghi della soap di Canale 5. Scopriremo finalmente se Felipe avrà trovato il modo di salvare Marcia da Andrade? E i genitori di Cinta accetteranno la proposta di matrimonio fatta da Emilio alla giovane ragazza? Non ci resta che scoprirlo leggendo le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che succederà ad Acacias 38 nei prossimi giorni! Una vita anticipazioni: due episodi lunghi in onda il 2 gennaio 2020 Iniziamo quindi con le anticipazioni della seconda parte dell’episodio 1098 in onda sabato alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unatornerà in onda il 22021. Anche la soap spagnola si prende una pausa. Mediaset dà due giorni di riposo a Beautiful e a Unache tornerà quindi in onda sabato. Con una lieta notizia per tutti i fan di Acacias 38. Sabato infatti vedremo ben due episodi lunghi della soap di Canale 5. Scopriremo finalmente se Felipe avrà trovato il modo di salvareda Andrade? E i genitori di Cinta accetteranno la proposta di matrimonio fatta da Emilio alla giovane ragazza? Non ci resta che scoprirlo leggendo le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che succederà ad Acacias 38 nei prossimi giorni! Unaanticipazioni: due episodi lunghi in onda il 22020 Iniziamo quindi con le anticipazioni della seconda parte dell’episodio 1098 in onda sabato alle ...

chetempochefa : “Appena sarà possibile mi vaccinerò. È una scelta che avrei fatto in qualunque momento della mia vita. Ho sempre fa… - GrandeFratello : Tranquillo Tommy… tutti abbiamo sognato di incontrarla almeno una volta nella vita! ???? #GFVIP - annatrieste : Non c'è napoletano-o non napoletano venuto a Napoli-che non abbia preso in vita sua una pizza, uno spaghetto, un ca… - GG7401 : RT @Libellu87858416: Dovremmo imparare dalle farfalle a vivere solo di bellezza e di libertà. A sfiorare appena tutto ciò che amiamo, se… - livewher : jacopo ortis mi devi una vita -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, le anticipazioni di mercoledì 30 dicembre Mediaset Play Atterrate a Capodichino le dosi del vaccino per Campania, Puglia e Basilicata

In Puglia «arriveranno 26 scatole di vaccino, che corrispondono a 30.420 dosi. E poi seguiranno una serie di consegne a cadenza settimanale che consentiranno il progressivo completamento della vaccina ...

Assassinata Agitu Gudeta, profuga, simbolo dell’integrazione, della tutela dell’ambiente e dell’imprenditorialità femminile (VIDEO)

E’ finita in maniera brutale, presa a martellate e stuprata, la coraggiosa e breve vita di Agitu Ideo Gudeta, fuggita dal suo Paese, l’Etiopia, per Assassinata Agitu Gudeta, profuga, simbolo dell'inte ...

In Puglia «arriveranno 26 scatole di vaccino, che corrispondono a 30.420 dosi. E poi seguiranno una serie di consegne a cadenza settimanale che consentiranno il progressivo completamento della vaccina ...E’ finita in maniera brutale, presa a martellate e stuprata, la coraggiosa e breve vita di Agitu Ideo Gudeta, fuggita dal suo Paese, l’Etiopia, per Assassinata Agitu Gudeta, profuga, simbolo dell'inte ...