Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: SERVANTE e FABIANA si sposano! Un matrimonio "inatteso" animerà le prossime puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): questa settimana, SERVANTE Gallo (David V. Muro) e FABIANA Aguado (Inma Perez Quiros) diventeranno infatti marito e moglie, con la benedizione della Chiesa e di tutti gli abitanti del quartiere. Una svolta sorprendente che farà da preludio però ad un evento alquanto funesto… Una Vita, spoiler: ecco perché SERVANTE e FABIANA si sposano In base alle anticipazioni fornite dal portale web Cultura En Serie, SERVANTE e FABIANA decideranno di dare un'ulteriore scossa al loro rapporto appena capiranno che ciò che sentono l'uno per l'altra va al di là del semplice affetto. Alla cerimonia nuziale, che avverrà dopo una ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni di mercoledì 30 dicembre Mediaset Play Giugni (Marevivo) “Lavoriamo a una legge contro la plastica in mare”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a una legge, che abbiamo chiamato ‘Salva marè, con la quale si chiede ai pescatori che con le reti tirano su la plastica, di portarla a terra e non ributtarla a ma ...

L’accorato appello di una 39enne: “Cerco mio padre, so solo che è di Velletri e si chiama Danilo”

E’ un appello che parte dal cuore quello che arriva da una 39enne, che rimasta ormai da anni senza la propria mamma sta cercando di ricongiungersi col padre, che non ha mai conosciuto. [...] ...

