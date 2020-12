Una vita, anticipazioni 3-8 gennaio: Marcia ferita gravemente (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Una vita le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. La soap iberica tornerà ad andare in onda anche la domenica a partire dal 3 gennaio. Dando uno sguardo a ciò che accadrà la prima settimana di gennaio, vedremo che Marcia e tutte le schiave di Andrade verranno liberate dalla polizia. Durante la retata, la Sampaio verrà colpita da un proiettile e, sin da subito, si capirà come le sue condizioni saranno particolarmente critiche. Riuscirà a salvarsi? Una vita, trame all’8 dicembre: Andrade inganna Felipe In Una vita, Felipe sarà rimasto molto male dopo aver appreso che Mauro gli ha mentito. San Emeterio è ancora un poliziotto e sta collaborando con Mendez per sgominare l’organizzazione di Andrade. Per questo, l’Alvarez Hermozo deciderà di agire da solo per liberare ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Unale prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. La soap iberica tornerà ad andare in onda anche la domenica a partire dal 3. Dando uno sguardo a ciò che accadrà la prima settimana di, vedremo chee tutte le schiave di Andrade verranno liberate dalla polizia. Durante la retata, la Sampaio verrà colpita da un proiettile e, sin da subito, si capirà come le sue condizioni saranno particolarmente critiche. Riuscirà a salvarsi? Una, trame all’8 dicembre: Andrade inganna Felipe In Una, Felipe sarà rimasto molto male dopo aver appreso che Mauro gli ha mentito. San Emeterio è ancora un poliziotto e sta collaborando con Mendez per sgominare l’organizzazione di Andrade. Per questo, l’Alvarez Hermozo deciderà di agire da solo per liberare ...

