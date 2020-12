“Una bambina di 12 anni morta in piazza” Terremoto in Croazia: l’istante (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Terremoto ha messo in ginocchio la Croazia, soprattutto la provincia della capitale Zagabria. Vittime e danni. “Una bambina di 12 anni morta in piazza” dice tra le lacrime il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic. La cittadina di 25mila abitanti è stata l’epicentro delle forti scosse di Terremoto che ieri, 29 dicembre, hanno devastato la Croazia. Una fortissima scossa di Terremoto, che per rendere l’idea, è stata di poco inferiore a quella che distrusse il Friuli Venezia Giulia nel 1976. Una città in ginocchio, un Paese che oggi piange e fa i conti dei danni e delle vittime: almeno sette quelle per il momento accertate, ma si continua a scavare tra le macerie. Alle 12.20 del 28 ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilha messo in ginocchio la, soprattutto la provincia della capitale Zagabria. Vittime e d. “Unadi 12in” dice tra le lacrime il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic. La cittadina di 25mila abitanti è stata l’epicentro delle forti scosse diche ieri, 29 dicembre, hanno devastato la. Una fortissima scossa di, che per rendere l’idea, è stata di poco inferiore a quella che distrusse il Friuli Venezia Giulia nel 1976. Una città in ginocchio, un Paese che oggi piange e fa i conti dei de delle vittime: almeno sette quelle per il momento accertate, ma si continua a scavare tra le macerie. Alle 12.20 del 28 ...

fattoquotidiano : TERREMOTO IN CROAZIA In Slovenia chiusa la centrale nucleare, leggi cosa sta accadendo [SEGUI ORA PER ORA] - LaStampa : La cantante: «Negli ultimi 10 mesi sono rimasta a casa. Mi sento come se fossi in parte un lupo, che vaga da una st… - euronewsit : Croazia, si scava tra le macerie dopo il sisma di magnitudo 6.4. Almeno sette le vittime, tra cui una bambina di 12… - culture_more : @mauriziocresce6 La prima vittima accertata è una bambina l'ha pubblicato il Tg circa un'ora fa, mi piange il cuore. - laura_valenzano : RT @AndreaMarano11: Scatto che valse il Premio Pulitzer al fotografo #KevinCarter Scattata nel 1993 in Sudan durante una carestia La bambin… -

Ultime Notizie dalla rete : Una bambina BELGIO, CICLISTA SCARAVENTA UNA BAMBINA A TERRA: ARRESTATO InBici Covid 19: sale il numero dei contagi di Piscopio, anche bambini positivi

Sale il numero dei positivi al coronavirus accertati nella frazione di Vibo Valentia e a destare preoccupazione la positività di oltre dieci bambini ...

La Befana si adatta ai tempi: a Urbania una festa virtuale

Niente evento pubblico, ma la Befana di Urbania non passerà l’Epifania senza far nulla. Per la felicità di tutti i bambini la dolce vecchina e le sue aiutanti stanno pensando ad iniziative per far sen ...

Sale il numero dei positivi al coronavirus accertati nella frazione di Vibo Valentia e a destare preoccupazione la positività di oltre dieci bambini ...Niente evento pubblico, ma la Befana di Urbania non passerà l’Epifania senza far nulla. Per la felicità di tutti i bambini la dolce vecchina e le sue aiutanti stanno pensando ad iniziative per far sen ...