Un vecchio giornalista cittadino del mondo mi racconta una storia

Ricordo di aver conosciuto Ezio in uno di quei salotti letterari milanesi con il tavolo pieno di tarallucci e vino. Era un uomo insopportabile, ma aveva dentro una sorta di rabbia dolorosa che mi intrigava. Mi ero offerto di dargli un passaggio a casa, lui era entrato nella 600 ammaccata e aveva detto "bello schifo di macchina". Era talmente sgarbato e maleducato che volevo saperne di più. Dopo due sigarette, arrivati sotto casa mi disse che cinque anni prima era un giornalista di punta in una rivista della grande M. Si occupava di viaggi e le cose andavano sempre meglio, così si era indebitato con una banca per comprarsi un appartamento più grosso, dato che gli stava arrivando il secondo figlio. Scoppiata la bolla, si era trovato pieno di debiti.

Non ce ne è mai stato tanto bisogno a cominciare dal digitale. Ma non andrà tutto bene se si continuano a trascurare sintomi diffusi e pervasivi ...

