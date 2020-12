UN POSTO AL SOLE | anticipazioni doppia puntata di venerdì 1° gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)di Unalin onda1°: Si tratta di una(con partenza intorno alle 20,25) che si dimostrerà molto importante per gli snodi narrativi della soap. Sarà infatti l’episodio in cui il piano attraverso il quale Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si è appropriato dei Cantieri verrà alla luce! Il fatto che il piano di Ferri venga svelato avrà conseguenze potenzialmente tragiche per Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti). Cosa succederà soprattutto a quest’ultimo? Vittorio (Amato D’Auria) sta organizzando la sua grande Festa di Capodanno, che almeno in teoria rimarrà negli annali di Palazzo Palladini… Renato Poggi (Marzio Honorato) non vuole usare i fuochi ...