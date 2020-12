"Un onore rinunciare al Natale con i miei bimbi per portare il vaccino agli italiani" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ha portato le preziose fiale di vaccino dal valico del Brennero in Italia. Celestino Piccirillo, 40 anni, è il maresciallo capo dei carabinieri che, a comando di altri 4 uomini dell’Arma della squadra operativa di supporto del Sesto Battaglione Toscana, ha avuto il delicato incarico: “portare le prime dosi di vaccino è stato un onore e un bel regalo di Natale per il Paese”, ha detto. Il militare ha però dovuto rinunciare a passare il Natale con moglie e bambini. Un sacrificio che ha compiuto di buon grado per il bene della collettività. “Ho spiegato ai miei figli che fare il carabiniere è aiutare gli altri e loro hanno capito”, ha raccontato in un’intervista al Mattino. Celestino ha poi raccontato il suo viaggio dal Brennero a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ha portato le preziose fiale didal valico del Brennero in Italia. Celestino Piccirillo, 40 anni, è il maresciallo capo dei carabinieri che, a comando di altri 4 uomini dell’Arma della squadra operativa di supporto del Sesto Battone Toscana, ha avuto il delicato incarico: “le prime dosi diè stato une un bel regalo diper il Paese”, ha detto. Il militare ha però dovutoa passare ilcon moglie e bambini. Un sacrificio che ha compiuto di buon grado per il bene della collettività. “Ho spiegato aifigli che fare il carabiniere è aiutare gli altri e loro hanno capito”, ha raccontato in un’intervista al Mattino. Celestino ha poi raccontato il suo viaggio dal Brennero a ...

02giugno : STRANO MA VERO LEGGETE AMICI,, QUESTO MESSAGGIO E UN PARADOSSO,, RINUNCIARE UN STIPENDIO,, LE FA ONORE MERITA UNA M… - StefScorpion : RT @nuovalepanto: @ImolaOggi Che imbecilli gli inglesi ! Adesso non avranno più l'onore, e il piacere, di avere sul groppone statisti come… - nuovalepanto : @PaoloGentiloni Che imbecilli gli inglesi ! Adesso non avranno più l'onore, e il piacere, di avere sul groppone sta… - nuovalepanto : @ImolaOggi Che imbecilli gli inglesi ! Adesso non avranno più l'onore, e il piacere, di avere sul groppone statisti… - oltremareee : so di gente che festeggerà il natale con 20/30 persone perché “non si può rinunciare al cenone”, e il peggio è che… -