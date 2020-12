Un dipendente confessa l'omicidio di Agitu Gudeta. Violentata e uccisa a martellate (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' un pastore ghanese che lavorava nell'azienda agricola della rifugiata etiope stabilitasi in Trentino e divenuta simbolo di integrazione in Italia. uccisa al termine di una lite nata per il mancato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' un pastore ghanese che lavorava nell'azienda agricola della rifugiata etiope stabilitasi in Trentino e divenuta simbolo di integrazione in Italia.al termine di una lite nata per il mancato ...

Agenzia_Ansa : Uccisa e violentata Agitu Gudeta, la donna etiope simbolo dell'integrazione. Confessa un dipendente #ANSA - Agenzia_Ansa : Uccisa Agitu Gudeta, la donna etiope simbolo dell'integrazione. Confessa un dipendente: ha agito per soldi #ANSA - Corriere : Il delitto di Agitu Gudeta, confessa un suo dipendente: avrebbe ucciso per uno stipend... - infoitinterno : Agita Gudeta, un dipendente confessa: uccisa per una questione di soldi - infoitinterno : Femminicidio Agitu Gudeta, confessa un dipendente -