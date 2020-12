Un centro alternativo è possibile Bonanni spiega come

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Periodicamente, alla notizia della nascita di un soggetto politico o prepolitico di cattolici, taluni che persistono nella militanza in schieramenti dominanti dell’attuale assetto politico, subito si affrettano a stigmatizzare l’accadimentoiniziative fallaci, portando a conferma di tali affermazioni altre esperienze nel tempo fallite. D’altronde cosa c’è da aspettarsi da parte di chi condivide la condizione di predominio dei populisti o dei nemici delle tradizioni e della Dottrina Sociale della Chiesa? Penso invece che nel mondo cattolico, seppur il sentimento sia nella fase di incubazione, sta crescendo la consapevolezza che è dannoso quando non improduttivo, disperdersi in tanti rivoli, dando consenso ad ogni partito operante nel Paese, oppure ingrossando le fila di coloro che non si recano alle urne. Questa consapevolezza è sempre più presente almeno per 2 ...