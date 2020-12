Un anno in musica in Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano. Con l’intera filiera della musica quasi ferma, si evidenziano gli effetti anche sul mercato discografico Italiano; negozi e catene di intrattenimento chiuse, molte pubblicazioni di dischi rimandate, offrono un quadro potenzialmente molto negativo. Sono infatti evidenti i cali sul segmento fisico (cd e vinili) di oltre il 60%, sui diritti connessi di oltre il 70% (dovuta alla chiusura di esercizi commerciali e all’assenza di eventi). Anche lo streaming ha sofferto a causa dell’assenza di nuovi dischi che, solitamente, fanno da traino agli ascolti, e della scarsa mobilità dei consumatori (secondo i dati IFPI, in Italia il 76% di chi ascolta musica lo fa in auto, e il 43% nel tragitto casa-lavoro). In deciso declino il segmento fisico, ora sceso del 13,8% e se il cd segna –20,9%, il vinile ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano. Con l’intera filiera dellaquasi ferma, si evidenziano gli effetti anche sul mercato discograficono; negozi e catene di intrattenimento chiuse, molte pubblicazioni di dischi rimandate, offrono un quadro potenzialmente molto negativo. Sono infatti evidenti i cali sul segmento fisico (cd e vinili) di oltre il 60%, sui diritti connessi di oltre il 70% (dovuta alla chiusura di esercizi commerciali e all’assenza di eventi). Anche lo streaming ha sofferto a causa dell’assenza di nuovi dischi che, solitamente, fda traino agli ascolti, e della scarsa mobilità dei consumatori (secondo i dati IFPI, inil 76% di chi ascoltalo fa in auto, e il 43% nel tragitto casa-lavoro). In deciso declino il segmento fisico, ora sceso del 13,8% e se il cd segna –20,9%, il vinile ...

