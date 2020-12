Ultimo giorno in zona arancione: ecco cosa si può fare oggi. Poi si torna al rosso (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Valentina Dardari oggi 30 dicembre è l’Ultimo giorno in arancione, da domani e fino al 3 gennaio saremo rossi. ecco cosa si può fare ancora oggi e cosa cambierà da domani oggi, mercoledì 30 dicembre, è l’Ultimo giorno in cui l’Italia sarà in zona arancione, da domani tornerà al rosso e ci resterà fino al 3 gennaio compreso, con tanto di limitazioni decise nel decreto legge n. 172/2020 dello scorso 18 dicembre. Spostamenti in zona arancione Per oggi ci sarà ancora possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, orario di inizio del coprifuoco. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Valentina Dardari30 dicembre è l’in, da domani e fino al 3 gennaio saremo rossi.si puòancoracambierà da domani, mercoledì 30 dicembre, è l’in cui l’Italia sarà in, da domani tornerà ale ci resterà fino al 3 gennaio compreso, con tanto di limitazioni decise nel decreto legge n. 172/2020 dello scorso 18 dicembre. Spostamenti inPerci sarà ancora possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, orario di inizio del coprifuoco. ...

