Ultimo giorno di zona arancione in Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi, 30 dicembre, è l'Ultimo giorno di zona arancione. Dal 31 dicembre l'Italia ritorna in zona rossa. Prima della fine delle vacanze di Natale ci sarà solamente un altro giorno di zona arancione, il 4 gennaio 2021. Durante l'Ultimo giorno di zona arancione i negozi potranno restare aperti. Chiusi al pubblico bar e ristoranti, che possono però lavorare con i servizi di asporto e consegna a domicilio. Dal 31 dicembre 2020 torna quindi la zona rossa, sarà vietato uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o urgenza. L'unica eccezione valida è un'uscita al giorno, fino a un massimo di 2 persone, verso un'altra abitazione ...

