Ultimo giorno di zona arancione, da domani l'Italia torna in zona rossa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ultimo giorno di zona arancione: dal 31 dicembre al 3 gennaio l'Italia ritorna rossa. Le misure restrittive verranno alleggerite nuovamente il 4, per chiudere ancora in rosso il 5 e 6 gennaio. Ecco in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020)di: dal 31 dicembre al 3 gennaio l'ri. Le misure restrittive verranno alleggerite nuovamente il 4, per chiudere ancora in rosso il 5 e 6 gennaio. Ecco in ...

fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno in zona arancione: cosa si può fare oggi 30 dicembre - welikeduel : Dopo pranzo si gioca a tombola ma non dimenticatevi della #propagandatombola. Anche Francesca e Paolo ci sono, non… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - infoitinterno : Oggi è l'ultimo giorno di Milano 'zona arancione': cosa si può fare (legalmente) fino alle 22 - nemo652 : @1capricornia Buon nuovo giorno Emilia ????Grazie! Sereno ultimo mercoledì dell'anno ??????????????????? -