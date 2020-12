Ultimo giorno arancione, poi torna la zona rossa. Ecco cosa si può fare e cosa no (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Italia vive l'Ultimo giorno di zona arancione prima del nuovo "coprifuoco" che durer fino al 6 gennaio , festa dell'Epifania. L'unico giorno arancione, in questa lunga parentesi di zona rossa, sar ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Italia vive l'diprima del nuovo "coprifuoco" che durer fino al 6 gennaio , festa dell'Epifania. L'unico, in questa lunga parentesi di, sar ...

Linkiesta : #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La… - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno in zona arancione: cosa si può fare oggi 30 dicembre - welikeduel : Dopo pranzo si gioca a tombola ma non dimenticatevi della #propagandatombola. Anche Francesca e Paolo ci sono, non… - Italia_Notizie : Ultimo giorno in zona arancione: ecco cosa si può fare oggi. Poi si torna al rosso - sawaheater : In che senso domani è l'ultimo giorno dell'anno???? -