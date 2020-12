Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Ore 19.30 – Cagliari, ecco Nainggolan – Il centrocampista belga è atterrato all’aeroporto di Cagliari. Clicca qui per leggere le sue parole. Ore 19.15 – Fiorentina, Commisso punge Nedved – Il presidente della Fiorentina è tornato sulla vittoria della viola contro la Juventus: leggi la stoccata di Commisso a Nedved. Ore 18.30 – Cristiano Ronaldo dubbioso sul suo futuro – Il portoghese ha parlato a margine ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Ore 19.30 – Cagliari, ecco Nainggolan – Il centrocampista belga è atterrato all’aeroporto di Cagliari. Clicca qui per leggere le sue parole. Ore 19.15 – Fiorentina, Commisso punge Nedved – Il presidenteFiorentina è tornato sulla vittoriaviola contro la Juventus: leggi la stoccata di Commisso a Nedved. Ore 18.30 – Cristiano Ronaldo dubbioso sul suo futuro – Il portoghese ha parlato a margine ...

fanpage : Un triste dejavu: a Padova non bastano più le celle frigorifere per le salme - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - giusvo : #Whirlpool, #Meridbulloni e ora anche #Auchan di Nola e di Pompei chiudono i battenti lasciando in mezzo a una stra… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Trump vende bombe all'Arabia per 290 milioni, bufera su uno degli ultimi atti presidenziali

Il dipartimento di stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di bombe per un valore di 290 milioni di dollari all'Arabia Saudita. Si tratta di uno degli ultimi ...

Bozza monitoraggio Iss: ‘L’epidemia resta grave, 3 regioni con Rt sopra 1’

L’epidemia Covid in Italia si mantiene “grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute. Tre Regioni/PPAA (Vene ...

Il dipartimento di stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di bombe per un valore di 290 milioni di dollari all'Arabia Saudita. Si tratta di uno degli ultimi ...L’epidemia Covid in Italia si mantiene “grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute. Tre Regioni/PPAA (Vene ...