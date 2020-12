Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno and recovery Plan sulla struttura di governance Pensa ad un decreto è una richiesta precisa della commissione Ue lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno in cui invita ad accelerare sulla verifica di maggioranza per affrontare i primi di gennaio il recovery da consegnare poi alle forze sociali e al parlamento per arrivare alla presentazione finale del documento a febbraio È chiaro aggiunge il conto che non si può governare senza la coesione delle forze di maggioranza ma ti può vivacchiare il premier ribadisce che gli ultimatum non sono ammissibile che chi li fa si assumerà le proprie responsabilità se verrà meno la partita andrà in Parlamento sottolinea si era posto il problema dell’impatto Lo affronteremo sul Mes concludi con te ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno and recovery Plan sulla struttura di governance Pensa ad un decreto è una richiesta precisa della commissione Ue lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno in cui invita ad accelerare sulla verifica di maggioranza per affrontare i primi di gennaio il recovery da consegnare poi alle forze sociali e al parlamento per arrivare alla presentazione finale del documento a febbraio È chiaro aggiunge il conto che non si può governare senza la coesione delle forze di maggioranza ma ti può vivacchiare il premier ribadisce che gli ultimatum non sono ammissibile che chi li fa si assumerà le proprie responsabilità se verrà meno la partita andrà in Parlamento sottolinea si era posto il problema dell’impatto Lo affronteremo sul Mes concludi con te ...

