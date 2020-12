Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel periodo di osservazione dell’ epidemia di covid da febbraio a novembresistemano complessivamente circa 84000 morti in più rispetto alla media del 2015 2019 lo annuncia l’Istat Picco di decessi in Germania dove per la prima volta in 24 ore sono stati superati i 1000 morti intanto via libera in Gran Bretagna al vaccino astrazeneca chi rifiuta il vaccino non può stare in corsia È urgente fare una sintesi politica prima possibile attraverso una verifica di maggioranza l’ho detto il premier Giuseppe Conte durante la consueta conferenza stampa di fine anno il premier ha aggiunto Rivolgendosi ai partiti di coalizione non possiamo permetterci di galleggiare Ma dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e su recovery Plan ha precisato che un CDM ...