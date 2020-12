Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio legale nuovi casi di covid in Italia 8585 ieri contro gli 8913 delle precedenti 24 ore per di più differenza di quanto accade Di solito è lunedì computer del giorno prima 68688 ieri contro il 59870 9 di domenica e quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute slitta l’arrivo di vaccini insighter attese in Italia 470 mila dosi rischia di slittare a causa del maltempo la consegna era prevista nella giornata di oggi nelle regioni italiane si a prendere a casa farmaceutica informerà le strutture preposte su eventuali ritardi con slittamenti anche di un giorno c’è Chi sostiene che il codice non esista che sia come un influenza e che vaccini igienenon servono a niente a dirlo non sono semplici cittadini ma 13 medici che hanno espresso queste loro convinzioni Si ...