Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ghanese di 32 anni ha confessato Dopo un lungo interrogatorio davanti ai Carabinieri di aver ucciso agitu ideo gudeta la pastora etiope trapiantata in Italia trovata morta nella camera da letto al secondo piano della sua abitazione Maso Villata Frassilongo in Valle dei Mocheni tra le montagne del Trentino L’uomo è un pastore collaboratore nell’azienda agricola biologica la capra felice della gudeta che ha motivato il delitto con uno stipendio non corrisposto il corpo senza vita della donna a 42 anni originaria di Addis Abeba simbolo dell’integrazione ambientalista è stato ritrovato ieri pomeriggio coronavirus record di morti in Germania oltre un giorno stando all’istituto in Germania sono oltre un milione virgola 68 mila i casi di covid e dall’inizio dell’emergenza ...