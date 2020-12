Ue-Cina, trovato dopo 7 anni l'accordo politico sugli investimenti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) dopo sette anni di negoziati l'Unione europea e la Cina hanno concluso un accordo politico sugli investimenti. Lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'accordo sugli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020)settedi negoziati l'Unione europea e lahanno concluso un. Lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'...

PicchioRocca : RT @BlackOrchydea: @InMonsterland non è strettamente la Cina, sono i soliti dell’1%, le famiglie dei soliti pezzi di merda che nella cina h… - robertodavoli5 : RT @BlackOrchydea: @InMonsterland non è strettamente la Cina, sono i soliti dell’1%, le famiglie dei soliti pezzi di merda che nella cina h… - amnesia96225614 : RT @BlackOrchydea: @InMonsterland non è strettamente la Cina, sono i soliti dell’1%, le famiglie dei soliti pezzi di merda che nella cina h… - lucafio64804056 : @LegaSalvini Qualcuno spieghi a Salvini che il Covid é stato trovato nelle acque reflue di Torino e Milano già a fi… - Sakurauchi_Hime : RT @BlackOrchydea: @InMonsterland non è strettamente la Cina, sono i soliti dell’1%, le famiglie dei soliti pezzi di merda che nella cina h… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina trovato Ue-Cina, trovato dopo 7 anni l'accordo politico sugli investimenti TGCOM Ue-Cina, trovato dopo 7 anni l'accordo politico sugli investimenti

Dopo sette anni di negoziati l'Unione europea e la Cina hanno concluso un accordo politico sugli investimenti. Lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'accordo sugli investi ...

La pandemia contro la libertà di stampa: sono 400 i giornalisti detenuti nel mondo

Pubblicato il rapporto di Reporters Sans Frontieres: la diffusione del virus ha avuto un ruolo determinante nell'aumento delle detenzioni. Il triste primato spetta alla Cina, seguito dal Medio Oriente ...

Dopo sette anni di negoziati l'Unione europea e la Cina hanno concluso un accordo politico sugli investimenti. Lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'accordo sugli investi ...Pubblicato il rapporto di Reporters Sans Frontieres: la diffusione del virus ha avuto un ruolo determinante nell'aumento delle detenzioni. Il triste primato spetta alla Cina, seguito dal Medio Oriente ...