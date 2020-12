Udinese, Marino su De Paul: «A gennaio non si muove. I club scappano saputo il prezzo» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pierpaolo Marino ha parlato di Rodrigo De Paul che piace a tante big del nostro campionato Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato di tante squadre in Serie A. DE Paul – «A gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà. C’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute». prezzo – «Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pierpaoloha parlato di Rodrigo Deche piace a tante big del nostro campionato Il direttore generale dell’, Pierpaolo, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Rodrigo De, obiettivo di mercato di tante squadre in Serie A. DE– «Anon va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà. C’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute».– «Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Udinese, Marino a Tuttosport: 'De Paul a gennaio non si muove. Vedremo in estate' - MCalcioNews : Udinese, Marino: 'Juve vogliosa di riscatto, ma l'Udinese sarà arrabbiata' ? - cn1926it : #Udinese, #Marino: '#DePaul resta con noi. Pretendenti? Non si sono avvicinate alla cifra richiesta' - passione_inter : Inter, senti Marino (dg Udinese): 'De Paul ora non si muove, a giugno si vedrà. Offerte? Il prezzo spaventa tutti'… - junews24com : Marino strizza l'occhio: «Non sono sorpreso che la Juve voglia loro due» - -