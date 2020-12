Uccisa la pastora Agitu Gudeta, confessa un dipendente (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – Ha confessato nella notte il dipendente dell’azienda ‘La capra felice’: è stato lui colpire la pastora etiope Agitu Gudeta, titolare dell’azienda e simbolo di integrazione e imprenditoria femminile trovata morta ieri nella sua abitazione di Frassilongo, in Val dei Mocheni. L’uomo è un ghanese di trentadue anni. Lamentava il mancato pagamento di uno stipendio. La notizia è stata resa nota dalla Tgr Trento. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – Ha confessato nella notte il dipendente dell’azienda ‘La capra felice’: è stato lui colpire la pastora etiope Agitu Gudeta, titolare dell’azienda e simbolo di integrazione e imprenditoria femminile trovata morta ieri nella sua abitazione di Frassilongo, in Val dei Mocheni. L’uomo è un ghanese di trentadue anni. Lamentava il mancato pagamento di uno stipendio. La notizia è stata resa nota dalla Tgr Trento.

