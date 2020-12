Uccisa in Trentino Agitu Gudeta | etiope simbolo di integrazione Arrestato dipendente

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)Ideo, pastoradi 42 anni che da tempo viveva ine diventatadi, è stata trovata morta ieri nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un'azienda agricola, la Capra Felice, a Frassilongo. Nella notte ha confessato un suo, un ghanese di 32 anni. Movente del delitto uno stipendio non corrispostoL'omicidioIl corpo senza vita della donna, 42 anni originaria di Addis Abeba,dell', ambientalista, è stato ritrovato ieri pomeriggio nella camera da letto della sua abitazione a Maso Villalta a Frassilongo in Valle dei Mocheni tra le montagne del. A trovare la donna già morta, in camera da letto, sono stati i vicini di casa, ...