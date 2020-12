Uccisa a martellate in casa. Era un simbolo per l’Italia e il mondo intero: aveva solo 42 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Ideo, la pastora diventata simbolo dell’integrazione in Trentino, è stata Uccisa. Il suo corpo è stato trovato all’interno della sua abitazione in valle dei Mocheni, a Maso Villata. L’allarme è stato dato nel tardo pomeriggio. I carabinieri sono stati per lunghe ore all’interno dell’abitazione per i rilievi di rito. Agitu Gudeta Ideo, pastora etiope di 42 anni che da tempo viveva in Trentino e diventata simbolo di integrazione è stata trovata morta nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un’azienda agricola, la Capra Felice, a Frassilongo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Sul corpo della donna, da quanto si apprende sarebbero infatti state trovate alcune lesioni. I carabinieri sono sul posto assieme al magistrato in attesa del medico ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Ideo, la pastora diventatadell’integrazione in Trentino, è stata. Il suo corpo è stato trovato all’interno della sua abitazione in valle dei Mocheni, a Maso Villata. L’allarme è stato dato nel tardo pomeriggio. I carabinieri sono stati per lunghe ore all’interno dell’abitazione per i rilievi di rito. Agitu Gudeta Ideo, pastora etiope di 42che da tempo viveva in Trentino e diventatadi integrazione è stata trovata morta nella suain valle dei Mocheni, doveavviato un’azienda agricola, la Capra Felice, a Frassilongo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Sul corpo della donna, da quanto si apprende sarebbero infatti state trovate alcune lesioni. I carabinieri sono sul posto assieme al magistrato in attesa del medico ...

