Tutti pazzi per baby Archie (dopo il debutto nel podcast di mamma e papà) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle, nella prima puntata del loro podcast, uno «speciale festivo» che fa parte dell’accordo da 40 milioni di dollari con Spotify, hanno avuto un ospite inaspettato: il figlio Archie, diciotto mesi. Verso la fine dell’episodio si sente Harry che dice al piccolo, presumibilmente mostrandogli il microfono: «Puoi parlare qui». E mamma Meghan: «Archie, is it fun?» («Archie, è divertente?»). «Fun», ripete il royal baby che poi, spronato dai genitori, e tra le loro risate, augura: «Happy New Year!». Tanto è bastato per trasformare il piccolo in una star. Sui media di mezzo mondo si parla più di lui che dei genitori. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle, nella prima puntata del loro podcast, uno «speciale festivo» che fa parte dell’accordo da 40 milioni di dollari con Spotify, hanno avuto un ospite inaspettato: il figlio Archie, diciotto mesi. Verso la fine dell’episodio si sente Harry che dice al piccolo, presumibilmente mostrandogli il microfono: «Puoi parlare qui». E mamma Meghan: «Archie, is it fun?» («Archie, è divertente?»). «Fun», ripete il royal baby che poi, spronato dai genitori, e tra le loro risate, augura: «Happy New Year!». Tanto è bastato per trasformare il piccolo in una star. Sui media di mezzo mondo si parla più di lui che dei genitori.

AndreeCucc : RT @AndreeCucc: impiegano 1 anno per trovare il vaccino: “non mi fido!Troppo poco tempo! Sono dei pazzi. Non siamo delle cavie. Moriremo t… - MartinaCasali4 : RT @Vittori19426661: Ha visto @alfosignorini cosa significa non prendere provvedimenti quando si utilizzano certe espressioni? Le autorizza… - artefiliaca : oddio giulia ?????? shooketh non erano pazzi gli altri su dayane eh vedi tu se tutti la pensano così ?????? - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 5?1?2?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Scegli il miglior film tra: 1) Carmen France… - paologranvi : RT @AndreeCucc: impiegano 1 anno per trovare il vaccino: “non mi fido!Troppo poco tempo! Sono dei pazzi. Non siamo delle cavie. Moriremo t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per Reynolds: pressing Juve, Roma e Brugge in corsa Goal.com Roberto Pazzi declamerà l’Ariosto dalla Torre Marchesana del Castello

Il poeta e scrittore ferrarese realizzerà il suo antico sogno assieme a Moni Ovadia E chissà che non s’affacci anche un ippogrifo ...

Gonzalo Villar, l’oro della Roma (e di Luis Enrique?)

La Roma si gode Gonzalo Villar, rivelazione dell'anno e fulcro del centrocampo giallorosso. Fonseca se lo tiene stretto e Luis Enrique lo monitora con attenzione ...

Il poeta e scrittore ferrarese realizzerà il suo antico sogno assieme a Moni Ovadia E chissà che non s’affacci anche un ippogrifo ...La Roma si gode Gonzalo Villar, rivelazione dell'anno e fulcro del centrocampo giallorosso. Fonseca se lo tiene stretto e Luis Enrique lo monitora con attenzione ...