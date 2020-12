Troppi giocatori positivi: in Premier rinviata anche Tottenham-Fulham (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Salta anche Tottenham-Fulham : la partita prevista questa sera alle 19 non si giocherà. Da parte della federazione inglese ancora non è arrivato nessun comunicato ufficiale, ma i media inglesi stanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Salta: la partita prevista questa sera alle 19 non si giocherà. Da parte della federazione inglese ancora non è arrivato nessun comunicato ufficiale, ma i media inglesi stanno ...

