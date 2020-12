Trento, trovata morta la pastora etiope Agitu Ideo Gudeta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Ideo Gudeta, pastora di 42 anni originaria dell’Etiopia, nota con il soprannome di ‘Regina delle capre felici’ è stata trovata morta questa sera nella sua abitazione di Frassilongo in Val dei Mocheni in Trentino. Stando alle prime informazioni la donna, trovata a terra, presenterebbe ferite sul corpo. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il magistrato. Nel 2010, Agitu era fuggita dall’Etiopia dopo aver ricevuto minacce dal governo. Riversa a terra, sul pavimento della camera da letto, ormai senza vita. Sul corpo segni di violenza. Agitu Gudeta Ideo, pastora etiope di 42 anni che da tempo viveva in Trentino ed era diventata simbolo di integrazione, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)di 42 anni originaria dell’Etiopia, nota con il soprannome di ‘Regina delle capre felici’ è stataquesta sera nella sua abitazione di Frassilongo in Val dei Mocheni in Trentino. Stando alle prime informazioni la donna,a terra, presenterebbe ferite sul corpo. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il magistrato. Nel 2010,era fuggita dall’Etiopia dopo aver ricevuto minacce dal governo. Riversa a terra, sul pavimento della camera da letto, ormai senza vita. Sul corpo segni di violenza.di 42 anni che da tempo viveva in Trentino ed era diventata simbolo di integrazione, è ...

