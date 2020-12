Trentino | uccisa l’imprenditrice Agitu Gudeta | arrestato un collaboratore

Leggi su ck12

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)Idea, rifugiata ed esempio d’integrazione in Italia, è stata trovata senza vita nella sua casa di Frassilongo, dove aveva avviato la sua azienda. (Facebook)È stataa colpi di martello nella sua abitazione di Frassilongo, in provincia di Trento, la rifugiata etiope simbolo di integrazioneIdea. La vittima era nota per il grande successo della sua azienda agricola “bio”, La Capra Felice, con undici ettari e ottanta capre autoctone nella Valle dei Mocheni. A trovare il corpo senza vita in camera da letto sono stati i vicini di casa nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 dicembre, dopo essere stati allertati da un conoscente della donna, preoccupato perché non si era presentata a un appuntamento. Sul posto erano intervenuti i carabinieri insieme al magistrato ...