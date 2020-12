Trentino: uccisa la pastora etiope Agitu Gudeta, simbolo di integrazione, arrestato l’assassino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Ideo Gudeta, pastora etiope di 42 anni, che da tempo risiedeva in Trentino e diventata simbolo di integrazione, è stata trovata morta nella sua casa a Frassilongo dove aveva avviato da tempo un’azienda agricola “La Capra felice“. Omicidio A uccidere la donna sembra sia stato un suo dipendente, un ghanese di 32 anni e il movente sarebbe stato uno stipendio non corrisposto. Il corpo senza vita della donna, originaria di Addis Abeba, è stato trovato ieri pomeriggio nella camera da letto a Frassilongo in valle dei Mocheni fra le montagne del Trentino. Ad avvisare i soccorsi sono stati i vicini allertati da un conoscente della vittima che era preoccupato perché avevano un appuntamento. Il suo assassino è un pastore collaboratore ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Ideodi 42 anni, che da tempo risiedeva ine diventatadi, è stata trovata morta nella sua casa a Frassilongo dove aveva avviato da tempo un’azienda agricola “La Capra felice“. Omicidio A uccidere la donna sembra sia stato un suo dipendente, un ghanese di 32 anni e il movente sarebbe stato uno stipendio non corrisposto. Il corpo senza vita della donna, originaria di Addis Abeba, è stato trovato ieri pomeriggio nella camera da letto a Frassilongo in valle dei Mocheni fra le montagne del. Ad avvisare i soccorsi sono stati i vicini allertati da un conoscente della vittima che era preoccupato perché avevano un appuntamento. Il suo assassino è un pastore collaboratore ...

