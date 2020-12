Trenta pagine di critiche e tredici righe di proposte. È il piano Recovery di Italia Viva, annunciato da Renzi come alternativa a quello “senza ambizione” di Conte (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’attacco alla “stanca retorica del modello Italiano”, i chiodi fissi della riforma della prescrizione, del titolo V e del bicameralismo perfetto, le critiche al reddito di cittadinanza (che con il Recovery plan non c’entra nulla) e il Ponte sullo Stretto definito “irrinunciabile“. Nel documento consegnato dalla delegazione di Italia Viva al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e al titolare degli Affari europei Enzo Amendola ci sono tutti gli slogan snocciolati da Matteo Renzi nell’anticipare la presentazione dei sessanta “punti su cui non siamo d’accordo” tra quelli elencati nella bozza di piano di ripresa per accedere al Next generation Eu preparata dal governo. Ma il grande assente – o quasi – è il “piano Ciao” che l’ex premier aveva presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’attacco alla “stanca retorica del modellono”, i chiodi fissi della riforma della prescrizione, del titolo V e del bicameralismo perfetto, leal reddito di cittadinanza (che con ilplan non c’entra nulla) e il Ponte sullo Stretto definito “irrinunciabile“. Nel documento consegnato dalla delegazione dial ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e al titolare degli Affari europei Enzo Amendola ci sono tutti gli slogan snocciolati da Matteonell’anticipare la presentazione dei sessanta “punti su cui non siamo d’accordo” tra quelli elencati nella bozza didi ripresa per accedere al Next generation Eu preparata dal governo. Ma il grande assente – o quasi – è il “Ciao” che l’ex premier aveva presentato ...

