Trasformazione urbana | dall’Ue bando pilota | stanziate risorse per 550 mila euro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) I programmi Urbact e Urban Innovative Actions (Uia) hanno lanciato la Call congiunta per un meccanismodi trasferimento delle esperienze UIA più significative ad altre cittàpee che affrontano sfide simili. La call si ispira alle Urbact Transfer Networks con l’obiettivo di trasferire ad altre città i risultati e le conoscenze prodotti da 17 progetti finanziati nell’ambito del primoUIA. Inoltre, ilservirà a porre le basi per inserire in modo sistematico la dimensione della trasferibilità nel futuro UIA 2021-2027. I temi affrontati saranno transizione energetica, povertà, occupazione e competenze nell’economia locale, integrazione di migranti e rifugiati Il meccanismofinanzierà fino a 4 Network il cui obiettivo sarà quello di adattare le ...

