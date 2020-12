(Di mercoledì 30 dicembre 2020), società di infrastrutture energetiche, mette nero su bianco il suo impegno crescente nellaattraverso l’introduzione di sostanziali modifiche del suo Statuto sociale. In particolare, il Consiglio di amministrazione ha proposto di inserire in statuto il “corporate purpose”, ovvero “della società a favorire laverso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell’ambiente e la progressiva decarbonizzazione”. Tale impegno, centrale ormai da diversi anni nelle strategie di, è coerente anche con il piano strategico 2020-2024 presentato al mercato lo scorso 25 novembre, che prevede il raggiungimento della neutralità carbonica nel 2040, oltre a un incremento degli ...

zazoomblog : Transizione energetica e parità di genere. L’impegno di Snam per il 2021 - #Transizione #energetica #parità - AffInt : RT @IAIonline: ??????Il nodo clima-energia è tra i più spinosi che avrà sul tavolo Joe Biden. Dovrà portare avanti azioni che favoriscano la t… - IAIonline : ??????Il nodo clima-energia è tra i più spinosi che avrà sul tavolo Joe Biden. Dovrà portare avanti azioni che favoris… - Qualenergiait : Online il webinar “I certificati bianchi, strumento utile per la transizione energetica delle imprese”… - effebot : RT @OilGasNews_it: @Eni: accordo a tutto campo con la #Cina su transizione energetica ed economia circolare -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione energetica

La startup olandese Qblox si aggiudica il premio CES 2021 Innovation Award e si assicura 6 milioni di dollari di finanziamenti dal Consiglio Europeo per l'Innovazione Horizon 2020 ...Il ministro dello sviluppo economico Patuanelli in un’intervista a La Repubblica ha dichiarato che il piano per fermare le trivelle a terra e in mare previsto dal decreto legge 135/2018, ...