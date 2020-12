Trailer di Superman e Lois | nuova serie televisiva

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle ore scorse, è stato svelato – grazie a The CW Network – ildi, ladedicata ad uno dei supereroi più amati di sempre. Per il momento non è chiaro quando arriverà in Italia. Certo è che il suo debutto negli Stati Uniti, su The CW, è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Stasera in TV: i programmi televisivi del 9 giugno 2017 Stranger Things 2 ilpiù atteso e online: laNetflix di successo presentata al SDCC The Umbrella Academy 2: ildellastagionedi Dune verrà svelato ad agosto? Nuovodi Inception ...