Traffico Roma del 30-12-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane servizio ferroviario in graduale ripresa sulla lineaVelletri dopo l’interruzione tra le stazioni di Ciampino e Pavona a causa di un investimento di una persona sulla linea B della metropolitana chiusa la Stazione EUR palasport verso Laurentina a causa di un guasto oggi orario feriale per il trasporto pubblico con le ultime corse per le metro per laLido alle 23:30 anche nella giornata di capodanno metro aperte fino alle 23:30 mentre gli autobus si fermeranno alle 21 anche stanotte tra le 22 e le 6 del mattino lavori in corso nella galleria Giovanni XXIII che ...