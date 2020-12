Traffico Roma del 30-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord sulla via Cassia soliti rallentamenti perintenso da via dei Due Ponti fino a via di Grottarossa Verso il raccordo della Vittoria sempre chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto k23 a via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni sulla tangenziale code per incidente tra le uscite Salaria e Nomentana in direzione San Giovanni al Portuenserallentato su Viale dei Colli Portuensi di nuovo a causa di un incidente avvenuto all’altezza del Vicolo della tellina sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti perdalla Pontina all’uscita per la via Ardeatina nel trasporto pubblico ancora disagi sulla linea ferroviaria...