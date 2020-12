Traffico Roma del 30-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara risolto l’incidente tra la galleria di viale dello Stadio Olimpico è largo Ferraris IVin via di normalizzazione all’infernetto sulla viale di castelporziano invece prestare attenzione un veicolo in fiamme all’altezza di via Salorno sulla linea B della metro chiusa alla Stazione EUR Palasport In direzione Laurentina a causa di un guasto e oggi ancora zona arancione ma da giovedì 31 e fino al 3 gennaio si rientra in zona rossa meno restrizioni il 4 gennaio di zona rossa il 5 e il 6 gennaio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità