Tra Conte e Mattarella, domani discorso alla Nazione del "presidente dei tamarri" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dal presidente del Consiglio, al presidente dei tamarri. Se oggi è stato il giorno di Giuseppe Conte, domani sarà quello di Tony Tammaro. Ad annunciarlo è stato il "presidente" stesso sulla propria pagina facebook, anticipando di mezz'ora il discorso che terrà un altro presidente, quello della Repubblica Sergio Mattarella, il quale parlerà come da tradizione in diretta dal Quirinale. Una goliardata quella del cantautore partenopeo, annunciata con tanto di grafica in "stile Conte" e accolta con entusiasmo dai fan dell'artista (oltre 5mila "mi piace" in poche ore). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

