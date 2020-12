Toy Story | Pete Docter parla del buco di trama che coinvolge Buzz Lightyear

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Toyc'è un famosodicheche per anni non è stato risolto, mane ha recentementeto. Un famosodivisto in Toy, cheil personaggio diè stato risolto in parte dache, in una recente intervista fatta per presentare Soul, ha esternato la sua opinione in merito. A quanto pare, ci sono molti buchi dinei film Pixar su cui i fan si sono accaniti nel corso degli anni. Quasi tutti coloro che hanno visto Toypiù di una volta si sono chiesti perché ...