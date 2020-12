Tour of Antalya 2021, evento annullato dalla Federazione ciclistica turca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Tour of Antalya 2021 non si svolgerà. La Federazione ciclistica turca ha preso questa clamorosa decisione, in accordo con il Ministero dello Sport. La manifestazione ciclistica inizialmente in programma dall’11 al 14 febbraio, non si svolgerà, come invece era precedentemente in programma nel calendario dell’UCI. La decisione è una diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Egan Bernal comunica il ritorno alle corse per il 2021 La rivalità tra Nibali e Fuglsang. Il botta e risposta Egan Bernal ha una scoliosi dorsale. I problemi al Tour Coppa Piemonte 2021, il calendario completo ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilofnon si svolgerà. Laha preso questa clamorosa decisione, in accordo con il Ministero dello Sport. La manifestazioneinizialmente in programma dall’11 al 14 febbraio, non si svolgerà, come invece era precedentemente in programma nel calendario dell’UCI. La decisione è una diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Egan Bernal comunica il ritorno alle corse per ilLa rivalità tra Nibali e Fuglsang. Il botta e risposta Egan Bernal ha una scoliosi dorsale. I problemi alCoppa Piemonte, il calendario completo ...

Niente Antalya per il ciclismo mondiale. Il Tour of Antalya, breve corsa a tappe che si sarebbe dovuta svolgere dall'11 al 14 febbraio, è stata infatti cancellata su impulso della Federazione ciclisti ...

