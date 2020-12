Tommaso Zorzi e il commento sulla reazione di Andrea Zelletta: Natalia lo ha tradito? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano i commenti nella casa di Cinecittà sul presunto tradimento di Natalia Al GF Vip si continua a parlare del presunto tradimento della fidanzata di Andrea Zelletta. Si tratta di voci riportate in trasmissione durante la puntata del 28 dicembre da Dayane Mello. Durante la puntata infatti era presente al reality Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta. I due si sono confrontati in diretta e poi è intervenuta anche la modella brasiliana che ha sganciato questa bomba in diretta (lo aveva fatto anche in confessionale, tanto che il GF l’ha interpellata). Sul momento Andrea ha protetto la sua Natalia, ma proprio ieri pomeriggio è entrato in crisi assalito dal dubbio e si è confrontato con alcuni suoi compagni d’avventura, tra le lacrime. Ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano i commenti nella casa di Cinecittà sul presunto tradimento diAl GF Vip si continua a parlare del presunto tradimento della fidanzata di. Si tratta di voci riportate in trasmissione durante la puntata del 28 dicembre da Dayane Mello. Durante la puntata infatti era presente al realityParagoni, fidanzata di. I due si sono confrontati in diretta e poi è intervenuta anche la modella brasiliana che ha sganciato questa bomba in diretta (lo aveva fatto anche in confessionale, tanto che il GF l’ha interpellata). Sul momentoha protetto la sua, ma proprio ieri pomeriggio è entrato in crisi assalito dal dubbio e si è confrontato con alcuni suoi compagni d’avventura, tra le lacrime. Ha ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : 'A me la reazione di Andrea non torna...' ?? #GFVIP - 1DFivePromises : RT @tz_account: Comunque Francesco Oppini sarà pure un boomer ma sa spillare come pochi. Un bel corso accelerato dei social by Tommaso Zorz… - tuttopuntotv : Dayane Mello e Tommaso Zorzi accendono il Capri gate #gfvip #gfvip5 #CapriGate - aurora26010 : RT @laurabottoni012: #oppiniincasail31 #gfvip Ci meritiamo un brindisi con Sandra e Raimondo, alias Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. -