Tommaso Zorzi affonda Pierpaolo Pretelli: "Uno così come fidanzato non lo vorrei mai" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tommaso non vorrebbe mai Pierpaolo come fidanzato, solo amici Da quando Pierpaolo Pretelli ha stretto un particolare legame con Giulia Salemi, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche fuori, si parla molto di loro due. L'ex Velino di Striscia la Notizia dopo essersi baciato con l'influencer italo-persiana sembra essere molto confuso, non capendo se sia ancora innamorato o no di Ariadna Romero, sua ex e madre di suo figlio. Il 30enne lucano ne ha parlato con Stefania Orlando, e subito dopo quest'ultima è stata raggiunta da Tommaso Zorzi per capire quali sono i dubbi che attanagliano l'ormai ex amico speciale di Elisabetta Gregoraci. Il rampollo meneghino non giustifica la confusione di Pierpaolo dicendo che fuori da ...

