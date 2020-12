Tin Star: Liverpool, la stagione finale del thriller psicologico su Sky e NOW TV (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tim Roth torna a vestire i panni del tormentato detective Jim Worth nell’ultimo, esplosivo atto di TIN Star, la serie originale Sky inglese creata da Rowan Joffé. Un emozionante epilogo in sei episodi - da mercoledì 30... Leggi su digital-news (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tim Roth torna a vestire i panni del tormentato detective Jim Worth nell’ultimo, esplosivo atto di TIN, la serie originale Sky inglese creata da Rowan Joffé. Un emozionante epilogo in sei episodi - da mercoledì 30...

zazoomblog : Tin Star la terza e ultima stagione col sottotitolo Liverpool arriva su Sky e Now Tv - #terza #ultima #stagione… - martina_lo_re : Tin Star, su Sky Atlantic e Now Tv arriva l'ultima stagione - Corriere dello - zazoomblog : Tin Star la terza e ultima stagione col sottotitolo Liverpool arriva su Sky e Now Tv - #terza #ultima #stagione… - RobRe62 : RT @wireditalia: Dal 30 dicembre su Sky Atlantic arriva la terza e ultima stagione della serie con Tim Roth protagonista. - Medeapm : RT @wireditalia: Dal 30 dicembre su Sky Atlantic arriva la terza e ultima stagione della serie con Tim Roth protagonista. -