Terrificante frana durante la notte | decine di feriti e dispersi

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unaa Gjerdrum, in Norvegia, ha distrutto diversi edifici: il bilancio al momento è di diecie di oltre venti persone disperse. Unala scorsa, ha investito una parte della località di Ask, nel comune di Gjerdrum, in Norvegia. Il bilancio provvisorio della tragedia parla di 10 persone ferite, L'articolo proviene da YesLife.it.