Terremoto in tempo reale | oggi nuova scossa in Puglia | trema la terra a San Giovanni Rotondo

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle prime ore diunadiè stata registrata in Italia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un evento sismico inalle 2,43 della notte appena trascorsa. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto a soli due chilometri da Sanin provincia di Fa. I comuni interessati dallasono stati i seguenti: San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Cagnano Varano, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Non si hanno notizie di danni. I terremoti non possono, al momento ancora essere previsti e non è possibile comprendere se sempre nella stessa ona possano ripetersi altre scosse anche di un magnitudo più forte. Solo un giorno fa gran parte della ...