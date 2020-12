Terremoto in Croazia, nuove scosse all’alba: «È come Hiroshima», Petrinja non esiste più (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Croazia Terremoto. Non sembra più Petrinja, quella che tutti conosciamo. Un cumulo di macerie, una “città distrutta”, come titolano media locali. Tra gli edifici crollati, anche l’ospedale e un asilo. Il sisma delle 12.19 ha colpito con una magnitudo 6.4, di profondità di 10 km. Di Petrinja, situata nella storica regione di Banovina, a pochi passi da Zagabria, non resta niente. «C’erano state scosse anche ieri in Croazia, quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo di scosse può causare danni ingenti», ha spiegato il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, a “Rainews24”. Croazia Terremoto, nuove scosse all’alba: «È come ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020). Non sembra più, quella che tutti conosciamo. Un cumulo di macerie, una “città distrutta”,titolano media locali. Tra gli edifici crollati, anche l’ospedale e un asilo. Il sisma delle 12.19 ha colpito con una magnitudo 6.4, di profondità di 10 km. Di, situata nella storica regione di Banovina, a pochi passi da Zagabria, non resta niente. «C’erano stateanche ieri in, quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo dipuò causare danni ingenti», ha spiegato il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, a “Rainews24”.: «È...

