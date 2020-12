Terremoto in Croazia: la terra trema ancora. Il primo ministro Plenkovic: “Primo stanziamento da 16 milioni di euro” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Croazia si continua a scavare tra le macerie di Petrinja, Sisak e di altre località colpite dal violento Terremoto di ieri, 29 dicembre, alla ricerca di eventuali superstiti o ulteriori vittime. Il sisma di magnitudo 6.4 per il momento ha fatto sette morti e decine di feriti, di cui molti in condizioni gravi. Centinaia, invece, le case crollate. Stamani, il giorno dopo il sisma, nuove scosse di assestamento di magnitudo 4.8 e 4.7, hanno interessato la regione di Sisak e Petrinja, a sud est di Zagabria. Finora però non sono giunte notizie di ulteriori danni importanti o nuove vittime. Stanotte migliaia di persone per paura di nuovi crolli hanno dormito nelle auto o nelle strade, riscaldandosi con falò e riparandosi dal freddo con coperte e indumenti caldi. Petrinja, la località più duramente colpita, è semidistrutta, ma danni notevoli hanno subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Insi continua a scavare tra le macerie di Petrinja, Sisak e di altre località colpite dal violentodi ieri, 29 dicembre, alla ricerca di eventuali superstiti o ulteriori vittime. Il sisma di magnitudo 6.4 per il momento ha fatto sette morti e decine di feriti, di cui molti in condizioni gravi. Centinaia, invece, le case crollate. Stamani, il giorno dopo il sisma, nuove scosse di assestamento di magnitudo 4.8 e 4.7, hanno interessato la regione di Sisak e Petrinja, a sud est di Zagabria. Finora però non sono giunte notizie di ulteriori danni importanti o nuove vittime. Stanotte migliaia di persone per paura di nuovi crolli hanno dormito nelle auto o nelle strade, riscaldandosi con falò e riparandosi dal freddo con coperte e indumenti caldi. Petrinja, la località più duramente colpita, è semidistrutta, ma danni notevoli hanno subito ...

