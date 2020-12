Terremoto in Croazia: altre tre forti scosse. Torna la paura e nuovi danni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non accenna a fermarsi lo sciame di scosse di Terremoto che ha devastato ieri la regione centrale della Croazia provocando almeno 7 morti e suscitando un'onsdata di paura anche in Italia dove è stato ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non accenna a fermarsi lo sciame didiche ha devastato ieri la regione centrale dellaprovocando almeno 7 morti e suscitando un'onsdata dianche in Italia dove è stato ...

Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - TgrVeneto : #30dicembre2020 #Terremoto Il servizio di Matteo Mohorovicich, montato da Stefano Maschio @UniPadova #ioseguoTgr… - GPiziarte : RT @Quirinale: Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: -