Terremoto Croazia – Salgono i feriti e i morti dopo la forte scossa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’epicentro è stato registrato a Petrinja, non distante da Zagabria. Il Terremoto è stato avvertito fino in Italia. Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 si è verificata ieri Croazia. L’epicentro è stato registrato a Petrinja, circa 40 km a sud di Zagabria. Il Terremoto è stato avvertito fino in Italia, in particolare nelle regioni di Nord-Est e Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’epicentro è stato registrato a Petrinja, non distante da Zagabria. Ilè stato avvertito fino in Italia. Unadidi magnitudo 6.4 si è verificata ieri. L’epicentro è stato registrato a Petrinja, circa 40 km a sud di Zagabria. Ilè stato avvertito fino in Italia, in particolare nelle regioni di Nord-Est e

