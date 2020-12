Terremoto Croazia, il difensore Lovren offre il proprio albergo per gli sfollati (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Croazia eri sera è stata travolta dal Terremoto, che ha causato morte e distruzione. A dare una mano agli sfollati, tra gli altri, anche il difensore croato ex Liverpool, ora allo Zenit San Pietroburgo, Dejan Lovren, che ha deciso di mettere a disposizione il suo hotel per chi ha perso tutto. In seguito alla scossa di ieri, sentita anche in nord Italia, finora si contano 7 vittime e decine di feriti. Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, il veterano della nazionale croata Lovren si è subito messo a disposizione. “Cari cittadini di Petrinja, per le 16 famiglie più in pericolo metto a disposizione il mio hotel a Novalja. Se avete bisogno di un alloggio temporaneo contattate il mio team. Precedenza alle famiglie con bambini”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laeri sera è stata travolta dal, che ha causato morte e distruzione. A dare una mano agli, tra gli altri, anche ilcroato ex Liverpool, ora allo Zenit San Pietroburgo, Dejan, che ha deciso di mettere a disposizione il suo hotel per chi ha perso tutto. In seguito alla scossa di ieri, sentita anche in nord Italia, finora si contano 7 vittime e decine di feriti. Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, il veterano della nazionale croatasi è subito messo a disposizione. “Cari cittadini di Petrinja, per le 16 famiglie più in pericolo metto a disposizione il mio hotel a Novalja. Se avete bisogno di un alloggio temporaneo contattate il mio team. Precedenza alle famiglie con bambini”. Visualizza questo post su ...

Pontifex_it : Ieri un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Croazia. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è sta… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - antoniacri : RT @arpaveneto: #terremoto #Krsko aggiornamento #ARPAV anche i primi esiti relativi al controllo della radioattività sul particolato atmos… - clikservernet : Terremoto Croazia, il difensore Lovren offre il proprio albergo per gli sfollati -